Le Brent au-dessus des 80 dollars pour la première fois depuis trois ans

Le prix du gaz naturel continue en revanche sa progression pour atteindre son plus haut niveau depuis au moins sept ans. Les investisseurs semblent considérés que les producteurs d'hydrocarbures ont trop fortement réduit leurs capacités de production durant la pandémie de sorte que la pression de la demande déséquilibre le marché.

(AOF) - Le pétrole poursuivi son ascension une grande partie de la journée de mardi. Le prix du baril de Brent a même dépassé les 80 dollars pour la première fois depuis trois ans, soutenu par les ruptures d'approvisionnement et la demande sous-jacente. Il s'est malgré tout retourné à la baisse en fin d'après-midi, dans le sillage du repli des indices américains, et affiche désormais -0,93% à 78,79 dollars par baril.

