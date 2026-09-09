Le Brent à plus de 100 dollars plombe les bourses européennes

Tous les indices européens sont dans le rouge, victimes des cours de l'or noir qui continuent de grimper avec la poursuite des hostilités au Moyen-Orient et l'absence de catalyseurs positifs.

A Paris, le CAC 40, qui venait d'enchaîner deux hausses consécutives, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un mois, abandonne 1,14%, à 8 223 points. Ailleurs, la tendance est donc également la même avec un DAX 40 à Francfort qui trébuche de 0,88%, ou un FTSE 100 à Londres qui cède 0,44%.

Cette nuit, les Gardiens de la Révolution ont indiqué avoir attaqué une base militaire des Etats-Unis située en Jordanie, ainsi qu'une vingtaine de bateaux dans le Golfe, en représailles à l'attaque américaine de mardi sur cinq pétroliers iraniens.

L'enlisement du conflit, avec la quasi-fermeture intégrale du détroit d'Ormuz, continue de tirer les cours du pétrole vers le haut. A New York, le WTI avance de 0,07%, à 94,63 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 1,16%, à 100,42 dollars, dépassant le seuil de 100 dollars pour la première fois depuis juillet dernier.

Dans une note, Bank of America a relevé ses prévisions pour les cours du pétrole afin de refléter les perturbations continues liées au conflit entre Washington et Téhéran. La banque américaine met en avant deux hypothèses : celle d'un retour à un accord/mémorandum d'entente, qui est le scénario de référence, et conduirait le prix du baril de Brent à 83 dollars au second semestre 2026 et vers 75 dollars en 2027. En revanche, si la guerre se poursuit et touche les infrastructures énergétiques, le prix du Brent s'envolerait vers 150 dollars sur la deuxième partie de l'année en cours et au-delà en 2027.

Ces craintes qui entourent le prix de l'or noir et ses conséquences sur l'inflation pèsent sur les marchés financiers et devraient contraindre la Banque centrale européenne à relever ses taux directeurs de 25 points de base à l'issue de sa réunion jeudi.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro est en légère hausse face au billet vert ( 0,05%) et se négocie contre 1,1634 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Les titres liés à l'énergie sont logiquement dans le vert à l'image de TotalEnergies qui avance de 1,20%, ou encore Engie qui gagne 1%. A l'inverse, dans le rouge, Saint-Gobain trébuche de 2,53%, suivi de Capgemini qui cède 2,51%.

De son côté, Air Liquide recule de 0,90%, malgré la décision d'Oddo BHF de relever sa cible de cours sur le titre de 216 à 227 euros.

En dehors du CAC 40, Interparfums se distingue avec un gain de 2,50% malgré des semestriels en repli. Le chiffre d'affaires s'est affaissé de 7%, à 414,3 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe a reculé de 10%, à 65,5 millions d'euros.

Dans le vert également, Lumibird grimpe de 4,16% après avoir annoncé la cession de sa filiale Lumibird Medical pour 300 millions d'euros.

Ailleurs en Europe, Inditex abandonne 4,26% à Madrid. Le numéro un mondial du prêt-à-porter (Zara...) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9,2% au premier semestre, mais a déçu avec son résultat opérationnel.