Le boom des matières premières ne s'apparente pas à un "super cycle" (Newton IM)

(AOF) - « Concernant le boom des matières premières précieuses, nous préférons éviter d'employer le terme de "super cycle", qui ne rend pas compte de l'image plus nuancée des facteurs influençant leur prix, qui peuvent suivre des cycles différents pour chacune d'entre elles », explique Catherine Doyle, stratégiste au sein de l'équipe Real Return de Newton Investment Management, boutique de BNY Mellon Investment Management. Par exemple, pour le minerai de fer, une demande plus robuste est susceptible d'être satisfaite à terme par une offre plus forte.

Toutefois, un terrain d'entente peut être trouvé sur une série de produits de base. Le cuivre, le lithium et le cobalt sont utilisés comme intrants pour les véhicules électriques et, compte tenu de l' "écologisation" de l'économie et de l'affectation des dépenses d'infrastructure à des projets respectueux de l'environnement, il est probable que la demande augmente durablement.

" Si l'on ajoute à cela la demande refoulée des consommateurs et l'augmentation de l'activité commerciale à mesure que les économies se remettent de leur immobilisme dû à la pandémie, cela devrait donner une impulsion à la hausse pour ce type de produits ", indique Catherine Doyle. La reprise devrait être davantage axée sur les produits de base.

L'époque pré-covid était, elle, plus orientée vers des domaines tels que la technologie. L'ajout de mesures de relance budgétaire signifie que les gouvernements et les entreprises canalisent les investissements pour alimenter l'activité économique.

" Pour ce qui est de l'or, après avoir culminé au-dessus des 2 000 dollars en août 2020, sa position est devenue plus fragile en raison de la hausse des rendements réels et de la tendance reflationniste des marchés ", note Catherine Doyle.

" Si des pressions inflationnistes à plus long terme émergent en raison de l'appréciation des prix des intrants et d'une véritable croissance des salaires, cela pourrait ouvrir la voie à une performance honorable de l'or ", conclut la stratégiste.