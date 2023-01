Le bon départ des bourses européennes en 2023

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé leur première séance de l'année 2023 en hausse. Alors qu'il avait terminé la dernière séance de 2022 en baisse de 1,52%, à 6.473,76 points, l'indice CAC 40 a gagné ce lundi à la clôture1,87% à 6 594,57 points. Ce qui contraste avec sa plus forte chute depuis 2018 (-9,50%). L'Eurostoxx 50 s'est adjugé1,77% à 3 860,74 points.

Les marchés repartent en douceur en raison de la fermeture des marchés chinois, britanniques et américains ce lundi. Les investisseurs seront particulièrement attentifs cette semaine à la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ainsi que sur le rapport sur l'emploi de décembre dévoilé vendredi.

Vigilance également concernant l'évolution de la situation sanitaire en Chine. Le pays lève dès le 8 janvier prochain la quarantaine obligatoire contre le Covid-19 pour les personnes entrant sur son territoire. De nombreux pays ont décidé de prendre des mesures de contrôle. Le gouvernement français va ainsi imposer, à partir du 5 janvier, des tests aux passagers arrivant de Chine, pour limiter les risques de propagation du virus.

Côté perspectives, d'après les propos tenus dimanche par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, sur l'antenne de la chaîne américaine CBS, " l'année 2023 sera difficile pour une majeure partie de l'économie mondiale " car les principaux moteurs de la croissance internationale - les États-Unis, l'Europe et la Chine - font face à un ralentissement".

Côté statistiques, 2023 a commencé avec l'indice PMI manufacturier de la zone euro qui s'est légèrement redressé de 47,1 en novembre à 47,8 en décembre, traduisant donc un ralentissement de la contraction du secteur.

Côté valeurs, Atos et Société Générale ont tiré leur épingle du jeu à la Bourse de Paris. L'entreprise de services du numérique s'est distingué en occupant la tête du marché SRD et de l'indice SBF 120. De même les valeurs du secteur automobile (Renault, Michelin, Stellantis) ont porté le CAC 40 figurant parmi les plus fortes hausses du jour.