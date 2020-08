Le bois, toujours plus haut

(AOF) - Si les cours du bois tournent autour de l'équilibre ce lundi, ils volent ces dernières semaines de cime en cime. Au Chicago Mercantile Exchange, les contrats futures pour livraison en septembre se sont échangé vendredi dernier jusqu'à 748 dollars pour 1 000 pieds de planche (environ 2,36 mètres cubes), soit une hausse de 165% depuis avril et un nouveau record historique. Ceci est dû principalement à la hausse de la demande en construction qui a suivi le déconfinement, aux capacités inadaptées des scieries américaines, mais aussi aux tarifs douaniers imposés sur le bois canadien.

Une mauvaise nouvelle pour les constructeurs immobiliers, même si l'indice NAHB qui mesure leur confiance aux Etats-Unis, s'est avéré plus élevé que prévu en août. Ces derniers peuvent avoir du mal à trouver les matériaux nécessaires à la construction de logements, en particuliers de maisons individuelles, ce qui, in fine, pourrait se traduire par une pénurie immobilière et se répercuter sur les prix.