Le bois soumis aux aléas climatiques et aux incendies en Amérique du Nord

(AOF) - Après avoir touché son plus bas niveau de l'année à la mi-juillet, le prix des 1 000 pieds de planche (environ 2,36 mètres cubes) de bois est ensuite repartis à la hausse: quelques jours plus tard, les contrats à terme pour le mois de novembre au CME étaient en effet remontés jusqu'à près de 700 dollars, sur fond d'incendies gigantesques dans l'Ouest des Etats-Unis et du Canada. Mais alors que les conditions climatique restent très chaudes et le risque élevé, le feu le plus important, le Bootleg Fire (Oregon), est désormais maîtrisé à 84%, faisant reculer les cours de 3,5% à 630 dollars.