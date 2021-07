Le bois retourne au plancher

(AOF) - Après avoir plus que doublé en 2020 à 887 dollars les 1000 pieds de planche (environ 2,36 mètres cubes), le cours du bois a atteint en fin de semaine dernière son plus bas niveau de l'année à 574,9 dollars. Il accuse une chute de 65% depuis son record de 1 670,50 dollars décroché le 7 mai dernier. Selon les économistes, le prix du bois avait atteint des niveaux trop éloignés des fondamentaux du marché. Par ailleurs, face à la pénurie observée l'an dernier, les producteurs américains ont nettement augmenté ces dernières semaines la capacité de leurs scieries.

