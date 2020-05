Le bois repousse, même en bourse

(AOF) - Le bois n'était donc pas pourri. Après s'être effondrés de plus de 40% entre fin février et début avril, les futures sur le matériau de construction ont depuis récupéré plus de 32%. A échéance juillet, ils sont en hausse de 5,3% ce mardi au Chicago Mercantile Exchange, à 372,8 dollars pour des planches de 1 000 pieds de long (environ 305 mètres). Ceci sous l'effet de la fermeture de scieries en raison du coronavirus, réduisant ainsi la production, alors que la demande est rapidement remontée ces dernières semaines, au moment où les Nord Américains se déconfinaient et la construction repartait.