Le bois continue de pousser vers de nouvelles cimes

(AOF) - Le cours du bois de construction a quasiment quadruplé en un an pour atteindre jeudi 973 dollars les 1000 pieds de planche (environ 2,36 mètres cubes). Ce matériau de construction essentiel est soutenu par l'explosion inattendue de la demande de maisons neuves individuelles, notamment aux Etats-Unis, liée aux confinements. Or, du côté de l'offre, les scieries, principalement situées en Amérique du Nord, avaient nettement réduit leur production dès le début de la pandémie dans la perspective d'une chute de la demande causée par la crise économique.

