Le blé reste onéreux

Les pluies torrentielles et les glissements de terrain ont bloqué les accès ferroviaires au port de Vancouver, le plus important du pays. Dans le même temps, une vingtaine de navires attendent des livraisons, tandis que quelques centaines de milliers de tonnes de céréales sont bloquées en transit, rapporte Bloomberg citant des données Quorum, une société qui surveille le système de transport des céréales au Canada.

(AOF) - Le cours des contrats à terme sur le blé ont progressé de 0,3% vendredi à la bourse de Chicago, à 8,22 dollars le boisseau. Un niveau qui reste historiquement élevé malgré le léger repli depuis les records enregistrés ces derniers jours. En plus des nombreuses tensions à l’œuvre sur le marché des céréales (demande importante et récoltes insuffisantes), le blé doit faire face à de nouvelles difficultés conjoncturelles: en effet, les violentes intempéries de la semaine en Colombie Britannique ont provoqué d'énormes problèmes logistiques dans l'Ouest du Canada.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.