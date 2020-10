Le blé flambe

(AOF) - Les prix du blé ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis plus de cinq ans. Au Chicago Board of Trade, les contrats futures s'échangeaient vendredi à 6,192 dollars le boisseau, en hausse de 4,2% sur une semaine. Depuis le mois d'août, ils ont grimpé de 24%. Cette flambée des prix s'explique par l'extrême sécheresse dans le Midwest américain, la mise en place en Russie de quotas à l'export et les conséquences de la pandémie de Covid-19, qui a stimulé la demande en denrées alimentaires et provoqué des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement.