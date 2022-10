Le blé en forte hausse : la Russie utilise une nouvelle fois l'arme alimentaire

" Tous les participants se coordonnent avec leurs autorités militaires et autres autorités compétentes respectives pour assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux dans le cadre de l'initiative sur les grains de la mer Noire , a précisé l'ONU, qui a aussi informé la Russie.

En dépit du retrait russe de cet accord, l'Ukraine, la Turquie et l'Organisation des Nations unies se sont mis d'accord pour que 12 navires quittent aujourd'hui les ports ukrainiens. En parallèle, 2 navires les quitteront.

