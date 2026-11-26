Alors que la plupart des marques proposent des remises importantes à l'occasion du Black Friday pour attirer les acheteurs, certaines choisissent de ne pas y participer. Ces marques qui font figure d'exception souhaitent préserver leurs bénéfices, faire passer un message en faveur du développement durable, ou simplement se démarquer et tenter de toucher un nombre croissant de consommateurs méfiants face aux promotions permanentes.

En Italie, la marque de mode Pinko fait l’impasse pour la première fois cette année sur le Black Friday. Son président, Pietro Negra, estime en effet que les remises peuvent entraîner un cercle vicieux.

« En ne participant pas au Black Friday, nous essayons de couper une petite tête d’un dragon qui en compte mille autres », a déclaré M. Negra, faisant référence aux promotions « famille et amis », aux ventes privées et à d’autres événements qui encouragent les remises.

« Ce n’est pas le genre de relation que nous souhaitons entretenir avec nos clients, et ce ne sont pas non plus les conditions qui garantiront l’avenir du secteur. »

Les détaillants du monde entier ont connu une année difficile, la guerre en Iran ayant ravivé l’inflation et les consommateurs à court d’argent ayant besoin de remises substantielles pour être incités à acheter.

Mais alors que des géants comme Amazon peuvent se permettre de réduire drastiquement leurs prix puisqu’ils accaparent la majeure partie du trafic du Black Friday, pour les petites marques, cette frénésie de remises peut s’avérer être une arme à double tranchant, affectant leur rentabilité et rendant les acheteurs moins disposés à payer le prix fort le reste de l’année.

M. Negra a déclaré que le fait de ne pas participer au Black Friday coûterait à Pinko environ 2 millions d’euros (2,19 millions de dollars) de chiffre d’affaires, mais que l’impact sur la rentabilité est proportionnellement bien moindre, et que c’est la marge qui est sa priorité.

LUTTER CONTRE LA “FATIGUE DES RÉDUCTIONS”

Après cinq années d’inflation persistante, les consommateurs se montrent de plus en plus sceptiques face aux stratégies tarifaires des détaillants et sont moins enclins à croire que les remises annoncées correspondent à de réelles économies, a déclaré Shikha Jain, associée au sein du cabinet de conseil Simon-Kucher à Boston.

Choisir de ne pas participer au Black Friday est risqué, car la concurrence pour chaque dollar est féroce. Mais le fait de s’en désengager peut offrir aux marques une visibilité d’un autre type et les aider à instaurer la confiance, en particulier auprès des consommateurs moins sensibles au prix.

“On assiste à une grave érosion de la confiance”, a déclaré Mme Jain, ajoutant qu’elle constate “un repli croissant et une grande lassitude face à l’inflation et à la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreux Américains”.

Les marques qui choisissent de ne pas y participer cherchent également à capter une partie de l’attention des consommateurs, même si cela ne se traduit pas immédiatement par des ventes, afin de faire passer un message ou de marquer des points.

La marque britannique de vêtements d’extérieur Buffalo Systems explique qu’elle ne participe pas au Black Friday car il s’agit d’une petite entreprise qui fabrique ses produits au Royaume-Uni, tandis que le distributeur américain de produits de plein air REI ferme ses magasins ce jour-là et accorde à ses employés un jour de congé pour qu’ils puissent profiter du plein air.

The Ordinary, une marque de soins de la peau détenue par le géant de la beauté Estée Lauder EL.N , ferme également ses boutiques ce jour-là et organise à la place des collectes de sang à New York et à Toronto.

Amy Bi, vice-présidente senior chargée de la marque mondiale chez The Ordinary, a déclaré que les achats impulsifs liés au Black Friday conduisaient souvent les gens à acheter des produits dont ils n’ont pas besoin ou qui ne conviennent pas à leur peau, et que suspendre les ventes ce jour-là était un moyen d’encourager les consommateurs à “prendre le temps de réfléchir”.

LE MARKETING “ANTI-BLACK FRIDAY”

Les petites marques sont peut-être moins en mesure de se passer de l’essor des ventes dont elles ont tant besoin et que procure le Black Friday; elles misent donc plutôt sur un marketing à contre-courant pour se démarquer.

UpCircle, une marque de beauté britannique qui utilise du marc de café, des cosses d’avoine et d’autres sous-produits de l’industrie alimentaire pour fabriquer ses crèmes et ses gommages, propose ses propres réductions pour le Black Friday tout en promouvant sa philosophie anti-gaspillage dans des publications Instagram qui critiquent la surproduction et la surconsommation, en utilisant des expressions issues des réseaux sociaux telles que “landfill maxxing”.

Le Black Friday a été popularisé aux États-Unis, mais s’est étendu à l’échelle mondiale depuis le début des années 2000, en partie sous l’impulsion d’Amazon et d’autres détaillants multinationaux.

Le Black Friday est “l’antithèse de tout ce que nous défendons en matière de gaspillage et de consommation de masse”, a déclaré Anna Brightman, fondatrice d’UpCircle.

Mais ses publications anti-consuméristes attirent l’attention sur un marché hautement concurrentiel, a ajouté Mme Brightman, et la remise de 25 % sur l’ensemble de la gamme contribue à convaincre de nouveaux clients d’essayer leur premier produit. En l’espace de trois semaines seulement autour du Black Friday, UpCircle réalise 20 % de son chiffre d’affaires en ligne annuel.

(1 dollar = 0,9136 euros)