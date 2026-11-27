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Brièvement repassé sous 58k $ après un indice PCE sous-jacent un peu plus chaud que prévu, le Bitcoin est remonté vers 61k $, alors que les valeurs technologiques américaines subissaient une nouvelle pression. Le Nasdaq a pâti de la faiblesse de l'IA et des semi-conducteurs, avant de récupérer l'essentiel de ses pertes en clôture. Le Bitcoin n'a pas suivi la tech point pour point, signe qu'une bonne part des ventes forcées a sans doute déjà eu lieu, selon le département Recherche de CoinShares.

Une Fed face à des données qui regardent en arrière

Le PCE sous-jacent ressort légèrement au-dessus des attentes sur un an et les revenus des ménages dépassent les prévisions* : la Fed garde de quoi rester prudente. Mais ces chiffres sont rétrospectifs. Le pétrole est retombé d'environ 113 $ fin octobre à 97 $ le baril, et cette détente met du temps à gagner l'inflation globale. Le risque est donc celui d'une Fed trop restrictive au moment où une partie des pressions sous-jacentes s'atténue.

Un marché survendu, proche de creux historiques

L'indice de force relative (RSI) est tombé vers 17, près du creux de 2022 et parmi les lectures les plus survendues de l'histoire du Bitcoin. Le rapport entre le prix et la valeur réalisée (MVRV) se rapproche, lui, des niveaux des grands creux de 2015, 2019 et 2022, sans encore les atteindre.

Une fourchette plutôt qu'une tendance

Les prochaines semaines restent délicates : les teneurs de marché réduisent leur exposition et la liquidité de fin d'année s'amenuise. Selon le département Recherche de CoinShares, un creux lent est plus plausible qu'un rebond en V, avec un Bitcoin évoluant globalement entre 60k $ et 90k $ tant que la liquidité ou la politique monétaire ne changent pas nettement.

En définitive, le sentiment frôle la capitulation et les positions sont très allégées. Pour sortir de sa fourchette, le marché attend un vrai changement de cap de la liquidité ou de la Fed.

Source :

*BEA (États-Unis), Personal Income and Outlays, octobre 2026, 25 nov. 2026 : PCE sous-jacent +3,3 % sur un an, revenus des ménages +0,7 %. Consensus 3,2 % et 0,4 % : enquête LSEG

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