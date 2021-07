Le Bitcoin sous la barre symbolique des 30 000 dollars

(AOF) - Même si l'appétence pour le risque est revenue sur les marchés actions, le bitcoin reste lui sous pression. Il perd 3,45% à 29 731 dollars. Cette baisse intervient cependant en bon ordre, la rupture des 30 000 dollars n'a pas entraîné d'accélération à la baisse du Bitcoin et sur fond de baisse de sa volatilité. Le Bitcoin ne progresse plus que de 2% depuis le 1er janvier, sous-performance nettement l'indice CAC 40 : +14,7%. Il est par ailleurs proche de son plus bas de l'année, étant tombé à 27 861 dollars, le 4 janvier.