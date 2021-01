Le Bitcoin souffle après sa dernière flambée

(AOF) - Le cours du bitcoin chute de 8,6% à 31 570 dollars par rapport à son nouveau plus haut historique de plus de 34 520 dollars touché le 3 janvier. La cryptomonnaie s'était engouffrée dans la brèche de la fermeture des marchés financiers traditionnels. Jusqu'où peut monter le Bitcoin ? Selon la société financière américaine, , il pourrait atteindre 400 000 dollars. Si par le passé, il a connu des flambées historiques, comme en 2017, et qu'il continue d'être extrêmement volatil, le Bitcoin a conservé ses gains l'année dernière où il a bondi de près de 300%.

Comme d'autres actifs à risques, la cryptomonnaie a profité pleinement des liquidités abondantes fournies aux marchés par les banques centrales, de la faiblesse des taux d'intérêt qui ont incité les investisseurs, institutionnels aussi bien que particulier à chercher du rendement auprès de placements alternatifs.