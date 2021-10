Le bitcoin se rapproche de son record dans l’espoir d’une approbation d’un ETF Bitcoin américain

Lundi dernier, le bitcoin a atteint son plus haut niveau en cinq mois, repassant au-dessus de 57 000 dollars.

Lundi dernier, le bitcoin a atteint son plus haut niveau en cinq mois, repassant au-dessus de 57 000 dollars pour surpasser le monde plus large des crypto-monnaies et se rapprocher de quelques milliers de dollars de son record de 65 000 dollars, atteint en avril dernier. Cette envolée pourrait être liée aux récentes mesures prises par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis concernant les ETF bitcoins.

Récemment, la SEC a prolongé de 45 à 60 jours l’examen des demandes de quatre Bitcoin ETF présentées par Global X, Kryptcoin, Valkyrie et WisdomTree, mais elle a récemment approuvé un ETF qui vise à fournir aux investisseurs une exposition aux sociétés cotées en bourse ayant une exposition au bitcoin, le Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF (BTCR).

Selon un prospectus déposé le 1er octobre, le BTCR ETF suivra la performance des “Bitcoin Industry Revolution Companies”, qui sont des sociétés cotées en bourse qui détiennent la majorité de leurs actifs nets en bitcoins, comme MicroStrategy, ou qui réalisent la majorité de leurs bénéfices en exploitant des mines ou en construisant des équipements d’exploitation minière, comme Marathon Digital Holdings.

Les traders de bitcoins espèrent que la SEC approuvera enfin un ETF bitcoin américain et rejoindra son voisin du nord, le Canada, qui a déjà approuvé le premier ETF bitcoins en février, Purpose Bitcoin ETF (BTCC), et en a accepté plusieurs depuis, comme Ninepoint Bitcoin ETF, Horizons Bitcoin ETF (HBIT) et CI Galaxy Bitcoin ETF (BTCX.B).

