Le Bitcoin s'offre une renaissance estivale

(AOF) - Après être retombé il y a une semaine sur la zone clé pour l'analyse technique des 29 000 dollars, qui laissait craindre une accélération baissière en cas de rupture, le bitcoin connait un regain d'intérêt. Il bondit de plus de 10% à plus de 38 000 dollars. Ce net rebond est alimenté par des rachats de positions vendeuses que la plus célèbre des crypto-monnaies. Près de 880 millions de dollars d'entre-elles aurait été liquidés, selon Bybt.

Le Bitcoin bénéficie aussi de spéculations à propos de l'intérêt d'Amazon pour les cryptomonnaies à la suite de la publication d'une annonce pour le recrutement d'un expert en monnaie numérique et blockchain.