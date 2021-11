Le bitcoin s'offre un nouveau plus haut historique au-delà des 68 000 dollars

(AOF) - La tendance haussière du bitcoin ne se dément pas. La plus importante des crypto-monnaies a atteint au plus haut de la journée les 68 494 dollars, un niveau inconnu jusqu'alors. Le bitcoin a reperdu un peu d'altitude et gagne désormais 0,87% à 66 752 dollars. Rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. JPMorgan affichait en début d'année un objectif théorique de 146 000 dollars en faisant l'hypothèse que la capitalisation du Bitcoin rattrape le montant investi par les investisseurs institutionnels privés, c'est-à-dire hors Banque centrale, en or.

S'il lui reste encore de la marge, le Bitcoin pourrait atteindre cet objectif théorique plus tôt que prévu.