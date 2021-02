Le Bitcoin s'envole vers de nouveaux sommets grâce à Tesla

Très volatil, le Bitcoin enregistre un gain de près de 30 % sur un mois et de presque 350 % sur un an.

Dans un document transmis au gendarme boursier américain, la SEC, la firme d'Elon Musk explique que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une mise à jour de sa politique d'investissement visant à lui donner plus de souplesse pour diversifier davantage et maximiser les rendements de ses liquidités.

(AOF) - Le bitcoin a décroché un nouveau record lundi en séance à plus de 44 000 dollars l'unité. La plus célèbre des cryptomonnaies a été propulsée vers de nouveaux sommets par Tesla. Le célèbre constructeur de véhicules électriques a fait sensation en indiquant avoir investi pour 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin.

