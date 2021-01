Le Bitcoin retombe à moins de 32 000 dollars l'unité

(AOF) - Après avoir aligné les records ces dernières semaines, il est temps pour le bitcoin de quitter les cimes et de souffler un peu. En fin d'après-midi, le cours de la célèbre cryptomonnaie chute ainsi de 16 % à 31 925 dollars l'unité. Dimanche, dans la matinée, le Bitcoin évoluait encore au dessus des 40 000 dollars. La cryptodevise est fidèle à sa réputation d'extrême volatilité. Malgré cette mauvaise orientation du jour, le Bitcoin gagne toujours près de 293 % sur un an et plus de 10 % depuis le début de l'année.

Comme d'autres actifs à risques, la cryptomonnaie a profité pleinement des liquidités abondantes fournies aux marchés par les banques centrales, de la faiblesse des taux d'intérêt qui ont incité les investisseurs, institutionnels aussi bien que particulier à chercher du rendement auprès de placements alternatifs.