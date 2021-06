Le Bitcoin repasse le seuil des 40 000 dollars grâce à Elon Musk

(AOF) - Depuis dimanche soir, le bitcoin est nettement reparti à la hausse, lui permettant de (re)passer au-dessus du seuil symbolique des 40 000 dollars l'unité ce lundi. En fin d'après-midi, il évolue même non loin des 41 000 dollars. Cette forte volatilité découle (une nouvelle fois) d'un tweet d'Elon Musk.

"Lorsqu'il sera confirmé que les mineurs utilisent une quantité raisonnable d'énergie propre (environ 50%) avec une tendance à l'amélioration, Tesla recommencera à autoriser les transactions en Bitcoins ", a écrit dimanche le patron de Tesla.

Pour rappel, le milliardaire avait annoncé fin mars qu'il était possible d'acheter une Tesla avec des Bitcoins, avant de faire volte-face en mai, jugeant la création de cette cryptomonnaie trop polluante.

