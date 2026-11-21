Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a progressé de plus de 8% samedi pour s'établir à environ 59 952 dollars, après avoir chuté plus tôt dans la journée à son plus bas niveau depuis deux ans.

Il a brièvement franchi la barre des 60 000 dollars vers 8 h 30 EST (13 h 30 GMT).

Le bitcoin avait chuté à 55 251,60 dollars plus tôt dans la journée, son plus bas niveau depuis deux ans, après être passé vendredi sous la barre des 57 742 dollars pour la première fois depuis septembre 2024, alors que les valorisations excessives des actions du secteur de l’intelligence artificielle ont inquiété les investisseurs et pesé sur les autres actifs à risque.

Les marchés des cryptomonnaies ont été secoués ces derniers jours par des semaines d’inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives dans les infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Le renforcement du dollar, la hausse des rendements réels et la volatilité accrue des marchés ont tous constitué des freins pour les cryptomonnaies, le bitcoin évoluant de plus en plus au gré des actions.

Les actions américaines ont poursuivi leur chute vendredi , enregistrant l’une de leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis avril 2025, lorsque le président Donald Trump avait annoncé les droits de douane du "Liberation Day".

Le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux confirmé leur correction après l’entrée en bourse décevante d’Anthropic, qui a exacerbé les inquiétudes concernant le secteur de l’IA, moteur de la reprise boursière de cette année.