Le bitcoin recule sur ses niveaux d'août

Le bitcoin est brièvement passé sous les 74 000 USD au cours des dernières heures, tandis que l'ether est passé sous 2 200 USD, dans un mouvement de vente qui a touché l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs redoutent un durcissement réglementaire après l'élection de plusieurs critiques du secteur au Congrès américain. Le vol de 6,3 milliards de dollars subi par Binance n'a rien arrangé, même si la plateforme est parvenue à circonscrire l'incendie.

Le bitcoin, première cryptomonnaie par sa capitalisation boursière, a touché un point bas à 73 528 USD dimanche. Il a perdu 8% de sa valeur en un mois, gommant une partie de son rebond récent. Il affiche une baisse de 14% depuis le début de l'année, après avoir évolué entre 97 943 USD (le 26 janvier) et 57 739 USD (le 1er juillet).

Les autres principales cryptomonnaies ont reculé elles aussi. L'Ether a cédé 5% dimanche et accuse désormais un passif de 28% cette année à 2 111 USD pièce. Solana, qui affiche une baisse similaire depuis le 1er janvier, s'échangeait 86,43 USD lundi matin.

Les marchés des cryptomonnaies ont aussi été secoués ces derniers jours par le vol de 6,3 milliards de dollars subi par Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs au monde, qui a fragilisé la confiance des investisseurs. L'élection de plusieurs critiques affichés du secteur lors du scrutin de mi-mandat a renforcé les craintes d'un tour de vis réglementaire sur les cryptoactifs aux Etats-Unis, accentuant la pression sur les cours.