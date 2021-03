Le Bitcoin profite d'un nouveau coup de pouce de Tesla

(AOF) - Evoluant proche de l'équilibre en début de journée, le bitcoin a accéléré par la suite, pour gagner 3,24% à 56 106 dollars l'unité, en fin d'après-midi. La plus célèbre des cryptomonnaies a une nouvelle fois bénéficié d'un coup de pouce de Tesla. Elon Musk, le directeur général, a annoncé sur son compte Twitter qu'il sera désormais possible d'acheter un véhicule Tesla avec des Bitcoins aux Etats-Unis. « Les Bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoins, et pas convertis en monnaie fiduciaire », a ajouté le dirigeant.

Début février, Tesla avait fait sensation en indiquant avoir investi pour 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, boostant son cours au passage.