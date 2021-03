Le bitcoin pénalisé par des prises bénéfices et l'Inde après avoir dépassé les 60 000 dollars

Par ailleurs, un grand nombre d'investisseurs particuliers achètent régulièrement une fraction de bitcoin, et son prix continue ainsi d'augmenter.

Dans une note publiée ce matin, Giulia Mazzolini, directrice pour la France de Bitpanda est revenue sur les nouveaux records du bitcoin. Elle souligne qu'il est difficile désormais de trouver un portefeuille d'investissement qui ne comprend pas de cryptomonnaie, pour deux raisons principalement : le soutien manifesté par les industriels, les grandes entreprises, les leaders d'opinion et les investisseurs institutionnels, et également les performances de l'actif lui-même.

(AOF) - Le bitcoin cède 5,75% à 56 713 dollars en fin d'après-midi, après avoir retrouvé brièvement le seuil symbolique des 60 000 dollars atteint en fin de semaine dernière. La plus connue des cryptomonnaies pourrait également être pénalisée par une éventuelle interdiction des monnaies virtuelles en Inde. La pays envisage en effet une loi interdisant les crypto-monnaies et qui infligera des amendes à toute personne effectuant des transactions crypto dans le pays ou détenant de tels actifs numériques.

