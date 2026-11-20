bitcoin 5 (Crédits: Unsplash - Erling Løken Andersen)

par Hannah Lang

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, est passé vendredi sous la barre des 60 000 dollars pour la première fois depuis juillet, les inquiétudes liées à sa valorisation élevée pesant sur le secteur de l'IA et d'autres actifs à risque.

Le bitcoin affichait en dernier lieu une baisse de 3,45 % à 59 381 dollars. L'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie, reculait de 5,23 % à 1 648,91 dollars.

Les marchés des cryptomonnaies ont été secoués ces dernières séances par des semaines d'inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives dans les infrastructures d'IA, la hausse des coûts d'emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et le départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du « Liberation Day ».

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