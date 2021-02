Le Bitcoin passe brièvement au-dessus des 50 000 dollars, nouveau record

(AOF) - Le bitcoin a franchi brièvement la basse symbolique des 50 000 dollars et inscrit un nouveau plus haut historique à 50 513 dollars. Il gagne actuellement un peu moins de 3% à 49 600 dollars. La plus célèbre des cryptodevises a bénéficié ces derniers mois d'une institutionnalisation croissante. Elle a profité des liquidités abondantes fournies par les banques centrales, de la faiblesse des taux d'intérêt qui ont incité les investisseurs, particuliers, mais de plus en plus d'importants institutionnels à chercher du rendement auprès de placements alternatifs.

Le succès attire le succès : les investisseurs sont appâtés par sa performance de ces derniers mois. Le Bitcoin a affiché en 2020 un gain supérieur à 300% !

Au début du mois, Tesla avait fait sensation en indiquant avoir investi pour 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin.