Le Bitcoin joue à se faire peur avec sa zone support des 30 000 dollars

(AOF) - Le bitcoin perdait 5,11% à 30 956 dollars vers 17h30 après être passé en cours de journée sous les 30 000 dollars pour la première fois depuis la fin janvier. La plus célèbre des crypto-monnaies est affaiblie par les coups de boutoir de la Chine contre le minage de Bitcoins. Son offensive inquiète car le pays est le principal acteur du minage dans le monde. Aujourd'hui, le petit monde des crypto-monnaies était au bord de la panique car la zone des 30 000 dollars pour le Bitcoin constitue un important support du point de vue de l'analyse technique.

