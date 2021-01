Le Bitcoin évolue au-dessus des 34 400 dollars

(AOF) - Après être passé de plus de 40 000 dollars à moins de 32 000 dollars entre dimanche et lundi après-midi, le bitcoin évolue légèrement au-dessus des 34 400 dollars mardi en fin d'après-midi, après une pointe au-dessus des 36 000 dollar durant la matinée. Il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un renversement de tendance de la cryptomonnaie où d'une simple respiration avant qu'elle ne reprenne sa course folle vers de nouveaux plus hauts : 146 000 dollars, 400 000 dollars... Faites vos jeux.