Le Bitcoin décroche un nouveau record à plus de 63 000 dollars l'unité

(AOF) - Le bitcoin a décroché un nouveau record historique ce mardi, à plus de 63 000 dollars l'unité. Déjà portée depuis de nombreux mois par l'appétit d'investisseurs en manque de rendement, la plus célèbre des crypto-monnaies profite également de l'imminence de l'introduction en Bourse de Coinbase. Cette plateforme d'échange de crypto-devises doit en effet faire une entrée fracassante demain sur la place de New York. La valorisation du groupe pourrait avoisiner les 100 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, le Bitcoin a bondi de 117 %.