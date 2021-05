Le Bitcoin chute lourdement, nouvelles mesures anti-cryptomonnaies en Chine

(AOF) - La période est décidément agitée pour le bitcoin. Ce mercredi, la plus célèbre des cryptomonnaies chute de près de 13% à 37 843 dollars l'unité. Les vents contraires soufflent cette fois de Chine. Pékin a en effet interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de proposer à leurs clients tout service lié aux cryptomonnaies. Un nouveau coup dur pour le Bitcoin qui avait déjà été affaibli, en fin de semaine dernière, par la décision de Tesla de ne plus accepter les Bitcoins pour l'achat de ses voitures car leur création est trop polluante.