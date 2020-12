Le Bitcoin bat un nouveau record à plus de 28 000 dollars

(AOF) - Le bitcoin a atteint un nouveau record ce mercredi, dépassant la barre des 28 000 dollars. La crise du Covid-19 continue donc de conférer à la plus connue des cryptomonnaies un statut "d'or numérique". Avec une hausse de plus de 290% en 2020, il a en effet profité pleinement des liquidités abondantes fournies aux marchés par les banques centrales, de la faiblesse des taux d'intérêt qui ont incité les investisseurs à chercher du rendement auprès de placements alternatifs, mais aussi de l'appui d'investisseurs institutionnels et de grandes sociétés telles que PayPal, Square ou Fidelity.