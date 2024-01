Le Bitcoin au plus haut depuis mars 2022, l’Ethereum en embuscade

(AOF) - Au cours des dernières 24 heures, le bitcoin gagne 8,48% à 48700 dollars et inscrit ainsi un plus haut depuis mars 2022. De son côté, l’Ethereum progresse de 11,85% à 2667 dollars sur la même période. Comme prévu, la Sec a autorisé mercredi soir les ETF Bitcoin. En début de semaine, Benjamin Dean, directeur, actifs numériques, WisdomTree, expliquait qu’un ETF Bitcoin "pourrait faciliter l'exposition d'un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels à cet actif". L’anticipation d’une telle autorisation du gendarme de la bourse américaine a soutenu ces derniers mois le Bitcoin.

Selon certains observateurs, les ETF Bitcoin devraient ouvrir la voie à des ETF Ethereum.