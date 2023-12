Le Bitcoin au-dessus des 41000 dollars, au plus haut depuis mai

(AOF) - La plus célèbre des cryptomonnaies a franchi aujourd'hui pour la première fois depuis mai 2022 le niveau symbolique des 40 000 dollars. Le bitcoin gagne 7,60% à 41679,70 points, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 150%, sachant qu'il avait perdu plus de 60% de sa valeur en 2022. Pour sa part, l'Ethereum progresse de 6,45% à 2218,75 dollars. Le marché des cryptomonnaies a fortement progressé ces derniers mois profitant à l'instar de l'or, de la chute des taux longs dans l'anticipation d'une future baisse des taux aux Etats-Unis.

Il a également bénéficié de spéculations sur une prochaine autorisation aux Etats-Unis d'un ETF Bitcoin. Le lancement d'un tel produit faciliterait les investissements dans les cryptomonnaies, qui profiteraient alors d'une nouvelle vague de capitaux.