Le Bitcoin au-dessus des 30 000 dollars pour la première fois depuis juin 2022

(AOF) - Le bitcoin connaît un retour en grâce depuis le début de l’année après avoir chuté de plus de 60% en 2022. Il est repassé aujourd’hui au-dessus de la barre symbolique des 30 000 dollars pour la première fois depuis juin 2022. La plus célèbre des cryptomonnaie affiche ainsi un gain de plus de 80% depuis le 1er janvier. Le bitcoin bénéficie notamment des anticipations de baisse des taux plus tard dans l'année aux Etats-Unis sur fond de dégradation des perspectives économiques.

Il avait également été recherché lors des dernières turbulences dans le secteur bancaire des deux côtés de l'Atlantique. " Pour les partisans des cryptomonnaies, la crise bancaire américaine a révélé les faiblesses du système financier traditionnel, étant donné que l'asymétrie des échéances des banques est susceptible d'entraîner des retraits massifs ", expliquait alors JPMorgan.