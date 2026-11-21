Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis deux ans, les inquiétudes liées aux valorisations excessives des titres du secteur de l'intelligence artificielle ayant ébranlé les investisseurs et pesé sur les autres actifs à risque.

Il a chuté de 5,10 % à 55 830 dollars vendredi à 23 h 13 (heure de l'Est) (et à 04 h 13 GMT samedi), son plus bas niveau depuis septembre 2024. Plus tôt dans la journée, il avait déjà reculé de 3,57 % à 56 813,68 dollars.

Plus tôt dans la journée de vendredi, il était passé sous la barre des 60 000 dollars pour la première fois depuis juillet.

Les marchés des cryptomonnaies ont été secoués ces derniers jours par des semaines d’inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives dans les infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et le départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du “Liberation Day”.