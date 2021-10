Le Bitcoin à l'assaut de ses plus hauts historiques ?

(AOF) - Le bitcoin a accéléré à la hausse mercredi, s'affranchissant de la résistance de 52 900 dollars, qui avait stoppé son rebond début septembre. Lors de la clôture des marchés actions en Europe, la plus célèbre des cryptomonnaies bondissait de 6,08% à 54 500 dollars. Son plus haut avait été atteint à la mi-avril à près de 65 000 dollars. Le Bitcoin était ensuite tombé sous les 30 000 dollars en mai. La responsable des investissements de Soros Fund Management, Dawn Fitzpatrick, a confirmé dans une interview à Bloomberg que le family office du célèbre financier possédait des Bitcoins.

