Le Bitcoin a franchi la barre des 19 000 dollars

(AOF) - Le bitcoin a franchi aujourd'hui la barre symbolique des 19 000 dollars l'unité, un niveau que l'on n'avait pas vu depuis la toute fin 2017. La crise du Covid-19 a conféré à la plus connue des cryptomonnaies un statut "d'or numérique". Le Bitcoin profite des liquidités abondantes fournies aux marchés par les banques centrales, de la faiblesse des taux qui incite les investisseurs à chercher du rendement auprès de placements alternatifs, et de l'appui d'investisseurs institutionnels et de grandes sociétés telles que PayPal ou Square.

Le bitcoin, qui avait déjà franchi la barre des 18 000 dollars l'unité la semaine dernière, pourrait dépasser le seuil record des 20 000 dollars avant la fin de l'année.

Le cours du bitcoin bondit de 42 % sur un mois et de 170 % depuis le début de l'année.