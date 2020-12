Le Bitcoin a atteint des sommets cette semaine

(AOF) - La semaine a été faste pour le bitcoin qui a décroché des records, en allant tutoyer les 23 600 dollars l'unité, avant de retomber quelque peu vers les 22 600 dollars vendredi. La plus connue des cryptomonnaies affiche toujours un gain hebdomadaire de 25 % et de 216 % depuis le début de l'année. Depuis le terrible krach de 2018, le Bitcoin a gagné en crédibilité et profité de l'intérêt grandissant de grandes sociétés, telles que Paypal, Square ou Fidelity.

Les investisseurs institutionnels apprécient notamment le Bitcoin pour ses qualités de protection face aux effets inflationnistes des politiques des gouvernements.