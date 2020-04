Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan quotidien du coronavirus repart à la hausse en Italie Reuters • 21/04/2020 à 18:14









ROME, 21 avril (Reuters) - Les bilans quotidiens de l'épidémie de coronavirus en Italie sont repartis à la hausse ce mardi, avec 534 décès supplémentaires en 24 heures, a annoncé l'agence de la Protection civile, qui précise que cette progression est la plus forte enregistrée depuis vendredi dernier. Le bilan quotidien officiel diffusé la veille faisait état de 454 décès supplémentaires. Le nombre des nouvelles infections a également augmenté, avec 2.729 néo-contaminations signalées mardi contre 2.256 la veille. Au total, l'Italie a enregistré 24.648 décès imputés au Covid-19 depuis l'émergence de l'épidémie, le 21 février, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché derrière les Etats-Unis. Le nombre total de personnes contaminées s'élève désormais en Italie à 183.957 cas depuis cette date. Le nombre de patients en soins intensifs est en revanche en recul, passant de 2.573 lundi à 2.471 mardi. Le nombre de guérisons passe, lui, de 48.877 à 51.600. L'Italie annoncera d'ici la fin de la semaine un plan de sortie progressive du confinement à partir du 4 mai, avec le souci d'éviter une réaccélération de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le président du Conseil, Giuseppe Conte. (Gavin Jones version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.