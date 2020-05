Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan quotidien du coronavirus passe sous les 100 morts en Italie, une première depuis le 9 mars Reuters • 18/05/2020 à 18:18









ROME, 18 mai (Reuters) - Avec 99 morts au cours des dernières 24 heures en Italie, le bilan quotidien des décès liés au coronavirus est repassé sous la barre des 100 pour la première fois depuis le 9 mars, annonce lundi la Protection civile. Au total, le pays a enregistré 32.007 décès depuis le début de l'épidémie. Le nombre d'infections est passé en 24 heures à 225.886, soit une hausse de 451 cas sur une journée, au plus bas depuis le bilan du 2 mars. Ce nouveau reflux intervient alors que les bars et les restaurants de même que les églises, les salons de coiffure et les commerces non essentiels ont été autorisés à rouvrir après dix semaines de fermeture imposée pour freiner la propagation du virus. (Gavin Jones version française Henri-Pierre André)

