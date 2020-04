Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan de la fusillade au Canada s'alourdit à 23 morts Reuters • 21/04/2020 à 23:11









TORONTO, 21 avril (Reuters) - Le bilan de la fusillade qui s'est produite ce week-end en Nouvelle-Ecosse, dans l'est du Canada, s'est alourdi mardi à 23 morts, annonce la police canadienne dans un communiqué. La tuerie est sans précédent dans l'histoire du pays. La Gendarmerie royale du Canada redoute que le bilan progresse encore, les investigations se poursuivant sur la quinzaine de scènes de crime que le tueur a laissé derrière lui lors de son équipée meurtrière qui a duré 13 heures. Gabriel Wortman, qui était âgé de 51 ans, est passé à l'acte tard samedi soir, semant la terreur dans plusieurs petites villes de la province de Nouvelle-Ecosse, sur la côte Est. Il a été tué par la police dimanche à la mi-journée. La plus jeune de ses victimes connues était âgée de 17 ans. Une partie seulement d'entre elles connaissaient le tueur. La police, qui n'a pas précisé si le tueur était intégré au bilan de 23 morts, ne dispose pas d'indice sur ce qui l'a poussé à agir. Selon la Gendarmerie royale canadienne, l'homme s'est fait passer au cours de son périple macabre pour un policier, enfilant un uniforme et maquillant sa voiture afin qu'elle ressemble à un véhicule de police. Il était "denturologue", c'est-à-dire prothésiste dentaire effectuant également la pose des implants, une profession reconnue en Amérique du Nord mais pas en France. La précédente fusillade la plus meurtrière au Canada remontait à 1989, quand 15 personnes avaient été tuées à Montréal. (Moira Warburton version française Henri-Pierre André)

