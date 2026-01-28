Le bénéfice trimestriel record de SK Hynix dépasse les prévisions, la société anticipe une demande explosive de puces mémoire

Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre s'élève à 13,5 milliards de dollars, soit 8,5 % de mieux que prévu

Annonce également de la plus importante annulation d'actions à ce jour

Les actions font un bond de 9 % dans les échanges après les heures de bourse

(Une refonte et une écriture en profondeur) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a enregistré mercredi un bénéfice trimestriel qui a plus que doublé pour atteindre un niveau record, dépassant les prévisions, et a prédit que l'essor de l'intelligence artificielle continuerait à stimuler la croissance explosive de la demande de puces mémoire.

Ce résultat supérieur aux attentes, combiné à l'annonce de la plus importante annulation d'actions à ce jour, a contribué à propulser de 9 % les actions du fournisseur de Nvidia NVDA.O lors des échanges après-bourse.

La soif insatiable d'IA a fait grimper les prix des puces mémoire conventionnelles et avancées, et SK Hynix a enregistré une hausse de 137 % de son bénéfice d'exploitation à 19 200 milliards de wons (13,5 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre.

Ce chiffre a largement dépassé les prévisions de LSEG SmartEstimate qui tablaient sur 17 700 milliards de wons.

L'entreprise a réussi à se tailler une place enviable dans le domaine de la mémoire à large bande (HBM) utilisée dans les puces d'intelligence artificielle conçues par des sociétés telles que Nvidia, avec une part de 61 % du marché HBM, selon Macquarie Equity Research.

Ses ventes de puces HBM ont plus que doublé au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente et la production de masse de ses puces HBM de nouvelle génération progresse comme prévu.

SK Hynix profite également de l'augmentation de la demande en IA qui fait grimper les prix des puces DRAM et NAND utilisées dans les serveurs, les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.

Par exemple, les prix contractuels des puces DDR5 de 16 gigaoctets, un type populaire de puce DRAM, ont plus que quadruplé au cours du dernier trimestre sur un an, selon l'observateur du marché TrendForce.

TrendForce s'attend à ce que les prix contractuels des DRAM conventionnelles augmentent encore de 55 % à 60 % au cours du trimestre actuel par rapport au trimestre précédent.

SK Hynix a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes de puces mémoire utilisées dans les PC et les smartphones soient en deçà de la croissance globale du marché en raison de la hausse des prix et de la rareté de l'offre. Les analystes ont déclaré que les fabricants de puces donnaient la priorité aux ventes aux entreprises qui construisent des centres de données d'intelligence artificielle.

Les actions de SK Hynix ont augmenté de quelque 30 % depuis le début de l'année.

La société a annoncé qu'elle annulerait 15,3 millions d'actions auto-détenues, d'une valeur d'environ 12 200 milliards de wons, ce qui équivaut à 2,1 % du total des actions en circulation.

Cette année devrait être un peu plus difficile pour l'entreprise. Macquarie Equity Research a estimé que sa part de marché HBM tomberait à 53 % en 2026, car son rival Samsung Electronics 005930.KS progresse pour combler l'écart.

Samsung prévoit de lancer la production de ses puces HBM de nouvelle génération le mois prochain et de les fournir à Nvidia, a rapporté Reuters lundi.

SK Hynix tiendra une réunion d'information sur ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

(1 $ = 1 422,2400 wons)