Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de General Dynamics dépassent les estimations grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de la défense

(Ajout de détails sur le segment aérospatial dans les paragraphes 7 à 9)

General Dynamics GD.N a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la croissance de ses segments de systèmes de combat et de marine.

Alors que l'incertitude géopolitique et les conflits mondiaux ont continué à stimuler la demande d'armes et de munitions au cours du trimestre, l'activité marine de General Dynamics a bénéficié de l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement et du soutien des investissements du gouvernement dans les programmes de sous-marins à propulsion nucléaire de classe Columbia et Virginia.

Le segment des systèmes de combat, qui fabrique des véhicules de combat, des systèmes d'armes et des munitions, a également bénéficié de la croissance de la demande internationale, en particulier en Europe.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de près de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,38 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 13,81 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de la société s'est élevé à 1,14 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de dollars il y a un an. Sur une base ajustée, les bénéfices se sont élevés à 4,17 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 4,09 dollars.

Les réservations de la société au cours du trimestre ont été 1,6 fois supérieures à sa facturation, ce qui indique la solidité du carnet de commandes global.

Les livraisons de l'unité de fabrication de jets d'affaires Gulfstream se sont élevées à 45 appareils au quatrième trimestre, contre 47 il y a un an.

En novembre, le président de Gulfstream Aerospace a indiqué que les tensions commerciales avec les États-Unis avaient ralenti les opportunités de vente d'avions d'affaires en Chine au cours du trimestre.

Cependant, les livraisons annuelles d'avions Gulfstream ont augmenté pour atteindre 158 unités, contre 136 l'année dernière, car le segment continue d'augmenter sa production et de se remettre des problèmes de la chaîne d'approvisionnement.