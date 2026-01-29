 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel du Nasdaq augmente grâce à la hausse des volumes de transactions
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour ajouter le code de l'instrument Refinitiv, pas de changement dans le texte et le titre)

Le bénéfice du Nasdaq NDAQ.O a augmenté au quatrième trimestre, a annoncé jeudi l'opérateur boursier, la volatilité prolongée du marché ayant stimulé les échanges d'actions et d'options.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 554 millions de dollars, soit 96 cents par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre 438 millions de dollars, soit 76 cents par action, un an plus tôt.

