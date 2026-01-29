Le bénéfice trimestriel de Visa augmente grâce à de solides volumes de paiement

(Ajout de détails tout au long)

Visa V.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, les détenteurs de cartes ayant davantage dépensé pendant les fêtes de fin d'année, grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation aux États-Unis.

Les dépenses de consommation sont restées fortes au cours des trois derniers mois de 2025, soutenues par les ménages à revenu élevé, alors que la saison des fêtes a vu un nombre record d'acheteurs et une augmentation des ventes en ligne.

Les services de Visa sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde pour les achats quotidiens, ce qui en fait un baromètre de la santé économique.

Les ménages à revenu moyen sont toutefois confrontés à une capacité limitée de substitution des achats, car les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont fait grimper les prix pour les consommateurs.

Le volume mondial des paiements, un indicateur des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau de Visa, a bondi de 8% en dollars constants au cours du trimestre rapporté.

Son homologue Mastercard MA.N a également annoncé de solides résultats pour le trimestre, car la résistance des dépenses liées aux voyages, aux loisirs et aux produits de première nécessité a stimulé les volumes de transactions pour l'entreprise de traitement des paiements.

La société a déclaré un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,1 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action, enregistrés l'année précédente.