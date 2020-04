Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bénéfice trimestriel de Morgan Stanley chute de plus de 30% Reuters • 16/04/2020 à 14:59









16 avril (Reuters) - Morgan Stanley MS.N a fait état jeudi d'une chute de 32% de son bénéfice au premier trimestre, fragilisé par ses activités de conseil et de gestion de fortune, touchées de plein fouet par la crise du coronavirus. Le bénéfice net sur la période janvier-mars a baissé à 1,59 milliard de dollars (1,46 milliard d'euros), soit 1,01 dollar par action, contre 2,34 milliards de dollars (1,39 dollar par action) un an plus tôt. Les analystes attendaient un bénéfice à 1,14 dollar par action, selon les données I/B/E/S de Refinitiv. Les revenus des activités de gestion de fortune, qui contribuent pour près de la moitié aux revenus totaux de Morgan Stanley, ont baissé de 8% à 4,04 milliards de dollars. Ceux des activités de conseil, pénalisées par un ralentissement de l'activité de fusions et acquisitions, ont baissé de 11%. Les revenus des activités de trading ont en revanche bondi de 30%, favorisés par le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Morgan Stanley ferme le bal des publications trimestrielles des banques américaines, qui ont vu leurs bénéfices amputés par des provisions destinées à couvrir d'éventuels défauts de paiements. (Bharath Manjesh à Bangalore et Elizabeth Dilts Marshall à New York; version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

