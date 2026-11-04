Le bénéfice trimestriel de la société indienne Nykaa a presque triplé grâce à la demande dans le secteur de la beauté et à l'amélioration des marges

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(Ajout de précisions à partir du paragraphe 3)

La société indienne Nykaa NYKA.NS a annoncé mercredi que son bénéfice du deuxième trimestre avait presque triplé, grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et à une forte demande de produits de beauté haut de gamme qui ont permis d'améliorer les marges.

Le distributeur spécialisé dans la beauté et la mode, anciennement connu sous le nom de FSN E-Commerce Ventures, a enregistré un bénéfice net consolidé de 1,01 milliard de roupies (10,66 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 344,3 millions de roupies un an plus tôt.

Au cours dutrimestre , le chiffre d’affaires d’exploitation a progressé de 28,1 % en glissement annuel pour atteindre 30,06 milliards de roupies.

L’activité beauté de Nykaa a enregistré une hausse de 28 % de la valeur de son chiffre d’affaires net au cours du trimestre, tandis que l’EBITDA a augmenté de 51 % , soutenu par l’acquisition de nouveaux clients et la demande croissante de produits haut de gamme. La société a ouvert 14 magasins supplémentaires au cours de la même période, portant son réseau à 338.

L'entreprise a indiqué que son activité mode était restée rentable au niveau de l'Ebitda au cours du trimestre, alors qu'elle avait enregistré une perte un an plus tôt.

Cette division a affiché un Ebitda de 10 millions de roupies, contre une perte de 120 millions de roupies un an plus tôt, grâce à une hausse de 47 % de la valeur de son chiffre d'affaires net.

Nykaa est en concurrence avec Tira (Reliance Retail) et le distributeur de produits de beauté Purplle sur son cœur de métier, les cosmétiques, tandis que sa plateforme de mode rivalise avec des concurrents de plus grande envergure tels que Myntra ( WMT.O , soutenu par Walmart ) et Ajio (propriété de Reliance Retail).

L’entreprise a élargi son portefeuille de marques de beauté internationales et maison afin de répondre à la demande croissante de cosmétiques et de produits de soins de la peau haut de gamme en Inde, tout en renforçant sa présence dans le commerce de détail physique.

Par ailleurs, Nykaa a indiqué que son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition d’une participation de 82 % dans la marque de maquillage haut de gamme Simply Nam pour un montant pouvant atteindre 330 millions de roupies, dans le but d’élargir son portefeuille de marques de beauté en propre.

(1 dollar = 94,7100 roupies indiennes)