Le bénéfice trimestriel de la Banque Royale du Canada augmente grâce à la vigueur des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Royal Bank of Canada RY.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, le banque canadien ayant été aidé par la vigueur de son segment des marchés de capitaux.

Les tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur des secteurs canadiens clés ont entraîné une volatilité sur les marchés, ce qui a stimulé l'activité de transactions et, avec elle, a soulevé les activités des banques sur les marchés de capitaux.

La Banque de Nouvelle-Écosse a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, alimenté par la vigueur dece segment.

Le revenu net de la division des marchés des capitaux de la Banque Royale a grimpé à 1,43 milliard de dollars canadiens (1,03 milliard de dollars canadiens ) au quatrième trimestre, contre 985 millions de dollars canadiens l'année dernière.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 5,55 milliards de dollars canadiens, ou 3,85 dollars canadiens par action, pour les trois mois terminés le 31 octobre, comparativement à 4,44 milliards de dollars canadiens, ou 3,07 dollars canadiens par action, pour la période correspondante de l'année précédente.

Les actions du banque ont gagné près de 25 % jusqu'à présent en 2025, à la dernière clôture.

(1 $ = 1,3945 dollar canadien)

